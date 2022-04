Foire du matériel agricole Baraqueville Baraqueville Catégories d’évènement: Aveyron

Baraqueville Aveyron Baraqueville EUR Riche de la diversité de ses exposants agricoles et forains, l’édition 2022 sillonnera l’avenue principale et se prolongera jusqu’à l’Espace Raymond Lacombe. Un plan de la foire et le planning seront disponibles sur le site officiel de la foire. Après deux années de trêve forcée, la foire reprend sa place à Baraqueville ! Au programme : matériel agricole neuf et occasion, forains divers et plants, concours vaches laitières et fête foraine ! Riche de la diversité de ses exposants agricoles et forains, l’édition 2022 sillonnera l’avenue principale et se prolongera jusqu’à l’Espace Raymond Lacombe. Un plan de la foire et le planning seront disponibles sur le site officiel de la foire. Foire de Baraqueville

