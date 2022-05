FOIRE DU FAUBOURG Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

FOIRE DU FAUBOURG Verdun, 4 juin 2022, Verdun. FOIRE DU FAUBOURG Verdun

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-04 20:00:00 20:00:00

Verdun Meuse Verdun Vivez la Foire du Faubourg SAMEDI 4 JUIN de 10h à 20h ! Maroquinerie, vêtements, lanternes, objets en tous genres des plus classiques aux plus insolites ! Des milliers de personnes sillonneront les étals en quête de bonnes affaires. Pas moins de 150 exposants, dont commerçants et associations Verdunoises participent à cette opération. Dans une ambiance festive et joyeuse ! communication@grandverdun.fr +33 3 29 83 44 22 http://verdun.fr/ © CAGV

Verdun

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Ville Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

FOIRE DU FAUBOURG Verdun 2022-06-04 was last modified: by FOIRE DU FAUBOURG Verdun Verdun 4 juin 2022 Meuse verdun

Verdun Meuse