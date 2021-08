Le Creusot Le Creusot Le Creusot, Saône-et-Loire Foire du Creusot Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Foire du Creusot Le Creusot, 11 septembre 2021, Le Creusot. Foire du Creusot 2021-09-11 10:30:00 – 2021-09-19 19:00:00 Parc de La Verrerie Allée du Parc de La Verrerie

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot EUR La sécurité, où plutôt toutes les sécurités seront au coeur de la Foire économique du Creusot. Mais le grand rendez-vous sera aussi festif, avec un apéro concert tous les soirs et evidemment un repas musical tous les soirs, aussi, sous le grand chapiteau foirecreusot@sfr.fr +33 3 85 55 02 79 La sécurité, où plutôt toutes les sécurités seront au coeur de la Foire économique du Creusot. Mais le grand rendez-vous sera aussi festif, avec un apéro concert tous les soirs et evidemment un repas musical tous les soirs, aussi, sous le grand chapiteau dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Parc de La Verrerie Allée du Parc de La Verrerie Ville Le Creusot lieuville 46.80535#4.4278