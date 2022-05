Foire du 8 mai- organisée par le comité des fêtes de Septeme Septème Septème Catégories d’évènement: Isère

Septème Isère Septème Foire traditionnelle du 8 mai, Forains, manèges pour enfants

baptême de l’air en hélicoptère, exposition de vieilles voitures et démonstrations de modèles réduits téléguidés +33 6 73 77 92 38 Place du village et Salle des Fêtes CENTRE VILLE Septème

