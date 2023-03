Foire du 1er Mai place de la Libération, 29 avril 2023, Cadillac .

Foire du 1er Mai

Remparts, halle, plaine des sports, place de la Libération Cadillac 33410 place de la Libération Remparts, halle, plaine des sports,

2023-04-29 – 2023-05-01

Cadillac

33410

Le week-end du 1er mai s’annonce festif à Cadillac-sur-Garonne ! Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai, retrouvez la fête foraine installée sur le parking de la Plaine des sports. Retrouvez entre autre une exposition de véhicules de collection proposée par Rétro-passion des 2 rives, ainsi qu’une bourse à l’auto et des restaurateurs automobiles. Des véhicules neufs Renault et Citroën seront présentés.

L’association Le Showroom organise un marché d’artisans-créateurs sur la place de la République, et un vide-dressing/vide-grenier sur la place de la Libération.

Programme en cours

mairie de cadillac

place de la Libération Remparts, halle, plaine des sports, Cadillac

