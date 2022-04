Foire du 1er Mai Cadillac, 29 avril 2022, Cadillac.

Foire du 1er Mai place de la Libération Remparts, halle, plaine des sports, Cadillac

2022-04-29 – 2022-05-01 place de la Libération Remparts, halle, plaine des sports,

Cadillac Gironde Cadillac

EUR Le week-end du 1er mai s’annonce festif à Cadillac-sur-Garonne ! Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai, retrouvez la fête foraine installée sur le parking de la Plaine des sports. Le samedi 30 avril, à partir de 16h, l’Union des Commerçants et Artisans de Cadillac (UCAC) animera votre après-midi avec un défi lé de mode et un DJ, jusqu’à 1h. Rendez-vous à 23h pour admirer le feu d’artifice, tiré à la Plaine des sports.

Dimanche 1er mai, la bastide s’anime ! Retrouvez entre autre une exposition de véhicules de collection proposée par Rétro-passion des 2 rives, ainsi qu’une bourse à l’auto et des restaurateurs automobiles. Des véhicules neufs Renault et Citroën seront présentés.

L’association Le Showroom organise un marché d’artisans-créateurs sur la place de la République, et un vide-dressing/vide-grenier sur la place de la Libération.

+33 6 34 93 67 78

place de la Libération Remparts, halle, plaine des sports, Cadillac

