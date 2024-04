Foire d’été Cernay, mercredi 5 juin 2024.

Foire d’été Cernay Haut-Rhin

Une centaine d’exposants (confection, spécialités alimentaires, produits déco et maison, articles bien-être, restauration…) pour une journée festive avec des animations, des jeux et manège !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 09:00:00

fin : 2024-06-05 19:00:00

centre ville

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@lesvitrinesdecernay.com

