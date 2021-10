Le Puech Le Puech Hérault, Le Puech FOIRE DES VENDANGES Le Puech Le Puech Catégories d’évènement: Hérault

Le Puech

FOIRE DES VENDANGES Le Puech, 17 octobre 2021, Le Puech. FOIRE DES VENDANGES 2021-10-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 23:00:00 23:00:00

Le Puech Hérault Le Puech Les villages de la vallée de l’Aubaygue organisent une foire des vendanges. Dans les rues du village : restauration, producteurs et artisans locaux, braderies, … Les villages de la vallée de l’Aubaygue organisent une foire des vendanges. Dans les rues du village : restauration, producteurs et artisans locaux, braderies, … +33 4 67 44 09 13 Les villages de la vallée de l’Aubaygue organisent une foire des vendanges. Dans les rues du village : restauration, producteurs et artisans locaux, braderies, … FOIRE DES VENDANGES dernière mise à jour : 2021-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Le Puech Autres Lieu Le Puech Adresse Ville Le Puech lieuville 43.69388#3.31542