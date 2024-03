Foire des vacanciers Launois-sur-Vence, samedi 10 août 2024.

Foire des vacanciers Launois-sur-Vence Ardennes

Le Relais de Poste s’anime pour le week-end, au programme :Marché artisanal et de producteurs, marché des antiquaires et brocanteurs, balades en calèche, tourisme, le tout dans une ambiance musicale. Et pour le bonheur des enfants glaces, barbe à papa, pêche aux canards, châteaux gonflables… Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-11

25 avenue Roger Ponsart

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est capteur@live.fr

L’événement Foire des vacanciers Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2024-03-06 par Ardennes Tourisme