Sénas

Foire des Régions Sénas

2022-04-17

2022-04-17 – 2022-04-17

Sénas Bouches-du-Rhône Une foire en plein air afin de découvrir les produits de différents terroirs ainsi que l’artisanat d’art.

Environ 70 exposants se donnent rendez-vous pour le meilleur de nos régions et de leur savoir-faire.

