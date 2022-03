Foire des Rameaux Domfront en Poiraie, 9 avril 2022, Domfront en Poiraie.

Foire des Rameaux Espace André Rocton Domfront Domfront en Poiraie

2022-04-09 – 2022-04-10 Espace André Rocton Domfront

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie

C’est le grand retour de la Foire des Rameaux, le rendez-vous incontournable du calendrier de Domfront ! De nombreuses animations vous attendent tout le week-end en extérieur comme en intérieur, à l’espace André Rocton et dans la rue du Champ-Passais :

• La Foire Exposition : retrouvez producteurs locaux, artisans et métiers d’Art

• De la nouveauté parmi les animations cette année : vol en montgolfière, escape game, simulateur de chute libre et toujours la célèbre fête foraine !

• La restauration est possible sur place avec foodtrucks et bar à huître,

• Enfin, vide-greniers et déballage des commerçants à retrouver le dimanche.

C’est le grand retour de la Foire des Rameaux, le rendez-vous incontournable du calendrier de Domfront ! De nombreuses animations vous attendent tout le week-end en extérieur comme en intérieur, à l’espace André Rocton et dans la rue du…

+33 2 33 30 60 60

C’est le grand retour de la Foire des Rameaux, le rendez-vous incontournable du calendrier de Domfront ! De nombreuses animations vous attendent tout le week-end en extérieur comme en intérieur, à l’espace André Rocton et dans la rue du Champ-Passais :

• La Foire Exposition : retrouvez producteurs locaux, artisans et métiers d’Art

• De la nouveauté parmi les animations cette année : vol en montgolfière, escape game, simulateur de chute libre et toujours la célèbre fête foraine !

• La restauration est possible sur place avec foodtrucks et bar à huître,

• Enfin, vide-greniers et déballage des commerçants à retrouver le dimanche.

Espace André Rocton Domfront Domfront en Poiraie

dernière mise à jour : 2022-03-08 par OT de Pays de Domfront