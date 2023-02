Maroquinerie végétale à la foire des rameaux Foire des rameaux Domfront Catégories d’Évènement: Domfront

Maroquinerie végétale à la foire des rameaux Foire des rameaux, 1 avril 2023, Domfront. Maroquinerie végétale à la foire des rameaux 1 et 2 avril Foire des rameaux Maroquinerie haut de gamme fabriquée en matière végétale Foire des rameaux Espace Andre Rocton 61700 Domfront en poiraie Domfront 61700 Orne Normandie Le but de la marque COUPRY est de conjuguer le savoir-faire ancestral de la maroquinerie et l’innovation avec l’utilisation du végétal comme matière première à sublimer.

Les produits proposés répondent aux valeurs véganes. L’objectif étant d’utiliser des matières qui ne provoquent ni souffrance animal, ni souffrance humaine et de limiter au maximum l’impact environnementale.

Je présenterai mes produits, sacs et petite maroquinerie. Ainsi que les differentes activitées proposées à l’atelier durant l’année.

Rdv à Domfront, Petite Cité de Caractère de Normandie !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:30:00+02:00

2023-04-02T20:00:00+02:00 ©Coupry maroquinerie végétale

