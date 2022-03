Foire des Gratuits Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Julien-en-Genevois

Foire des Gratuits Saint-Julien-en-Genevois, 6 mars 2022, Saint-Julien-en-Genevois. Foire des Gratuits Saint-Julien-en-Genevois

2022-03-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-06 15:00:00 15:00:00

Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie Saint-Julien-en-Genevois L’Accorderie et ses partenaires organisent une troisième édition de la Foire des Gratuits. Ouverte à tous, cette foire permet aux participants de récupérer ou donner gratuitement tous types d’articles en bon état. contact.genevois@accorderie.fr +33 7 70 06 77 52 https://www.accorderie.fr/genevois/ Saint-Julien-en-Genevois

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Julien-en-Genevois Autres Lieu Saint-Julien-en-Genevois Adresse Ville Saint-Julien-en-Genevois lieuville Saint-Julien-en-Genevois Departement Haute-Savoie

Foire des Gratuits Saint-Julien-en-Genevois 2022-03-06 was last modified: by Foire des Gratuits Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois 6 mars 2022 Haute-Savoie Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie