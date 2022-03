Foire des Galvachers Anost, 3 décembre 2022, Anost.

Foire des Galvachers Anost

2022-12-03 – 2022-12-03

Anost Saône-et-Loire Anost

EUR Les Galvachers étaient des agriculteurs charretiers migrants qui, de mai à octobre de chaque année, parcouraient les régions voisines du Morvan afin de vendre leurs services, accompagnés de leurs boeufs “rouges du Morvan”. Ce métier et cette race de boeufs n’ont pas perduré dans le temps, mais la traditionnelle foire aux bestiaux organisée en novembre a été remise au goût du jour à travers une Foire des Galvachers annuelle, quelques semaines avant Noël.

Pendant cette journée, le Comité des Fêtes d’Anost ouvre la foire avec des concours de bovins et d’ovins en matinée, et permet au grand public de faire des emplettes de produits de bouche et d’artisanat locaux tout au long de l’après-midi.

cdf.anost@gmail.com

