L'association des commerçants artisans et agriculteurs de Paulhan organise la foire des couleurs le 07 mai 2023. Cette année marque la 30ème édition. Cette foire se déroule dans le centre ville du village. Elle rassemble de nombreux exposants (commerçants, artisans, associations) ainsi que des forains et des puces. Cette 30ème édition verra déambuler de nombreux animaux totémiques du département pour le plaisir des petits et des grands. Après 3 ans d'absence, nous espérons un public nombreux.

