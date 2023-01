Foire des Cendres : fête foraine Parthenay Parthenay OT Gâtine Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Foire des Cendres : fête foraine Parthenay, 4 février 2023, Parthenay OT Gâtine . Foire des Cendres : fête foraine Boulevard de la Meilleraye Place du Drapeau Parthenay Deux-Sèvres Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye

2023-02-04 – 2023-02-26

Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye

Parthenay

Deux-Sèvres Foire des Cendres : fête foraine

Demi-tarif ou tarif réduit mercredi 8 et mercredi 15 février 2023 Animations // Venez déguiser pour accueillir :

– les Minions et Olaf présents le mardi 14 février à partir de 14h

– Mickey et Minie le mercredi 22 février à partir de 14h Foire des Cendres : fête foraine

Demi-tarif ou tarif réduit mercredi 8 et mercredi 15 février 2023 Animations // Venez déguiser pour accueillir :

– les Minions et Olaf présents le mardi 14 février à partir de 14h

– Mickey et Minie le mercredi 22 février à partir de 14h VILLE DE PARTHENAY

Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye Parthenay

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT Gâtine

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Parthenay Deux-Sèvres OT Gâtine Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye Ville Parthenay OT Gâtine lieuville Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye Parthenay Departement Deux-Sèvres

Parthenay Parthenay OT Gâtine Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay-ot-gatine/

Foire des Cendres : fête foraine Parthenay 2023-02-04 was last modified: by Foire des Cendres : fête foraine Parthenay Parthenay 4 février 2023 Boulevard de la Meilleraye Place du Drapeau Parthenay Deux-Sèvres Deux-Sèvres OT Gâtine Parthenay

Parthenay OT Gâtine Deux-Sèvres