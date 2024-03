FOIRE DES 3 JOURS La Ferté-Bernard, vendredi 30 août 2024.

Organisés traditionnellement le premier week-end de septembre, les 3 jours allient Foire-exposition, comice agricole et animations. C’est l’événement de la rentrée à ne pas manquer. Les portes s’ouvrent le vendredi après-midi pour se fermer le lundi en fin de matinée, l’occasion pour les visiteurs de concrétiser leurs projets, faire de bonnes affaires mais aussi échanger avec les artisans et producteurs locaux. Ces 3 Jours sont pour les professionnels un rendez-vous qui permet donc de commencer à remplir leurs carnets de commande. A RETROUVER AUSSI… Les associations :Les associations sportives, culturelles et de loisirs profitent de cet événement pour renseigner et inscrire leurs adhérents de l’année à venir. Plusieurs disciplines proposent des démonstrations et/ou des initiations. Les services municipaux Les services Culture (Médiathèque, Centre Culturel Athéna, Escal) et Enfance, Jeunesse et Sport sont également présents afin de présenter leurs prestations et d’y inscrire ceux qui le souhaitent. Photo ©ville la ferté-bernard .

Début : 2024-08-30

fin : 2024-09-01

Place du Général de Gaulle

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

