FOIRE DEPARTEMENTALE DE L’ELEVAGE ET DE LA RURALITE

2022-10-22 – 2022-10-22 Après 2 ans d’absence , la foire départementale de l’élevage reprend ses quartiers d’automne à Espezel et vous donne rendez-vous pour découvrir ou re-découvrir : le village des producteurs, le pôle des artisans, le matériel agricole et bien sur les animaux présents sur le site…Venez nombreux… Pensez à covoiturer avec LA TRAME, info au 04 11 66 99 12. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

