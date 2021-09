Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire, Yzeures-sur-Creuse Foire de septembre Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Yzeures-sur-Creuse

Foire de septembre Yzeures-sur-Creuse, 12 septembre 2021, Yzeures-sur-Creuse. Foire de septembre 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 17:00:00

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire La traditionnelle Foire de septembre avec ses courses cyclistes se présentera cette année sous la forme d’un marché de producteurs avec vente de produits terroirs et possibilité de déguster sur place.

Un forum des associations aura lieu ainsi qu’une randonnée pédestre ( départ à 9h ). La traditionnelle Foire de septembre avec ses courses cyclistes se présentera cette année sous la forme d’un marché de producteurs avec vente de produits terroirs et possibilité de déguster sur place.

Un forum des associations aura lieu ainsi qu’une randonnée pédestre ( départ à 9h ). mairie@yzeuressurcreuse.fr +33 2 47 94 55 01 La traditionnelle Foire de septembre avec ses courses cyclistes se présentera cette année sous la forme d’un marché de producteurs avec vente de produits terroirs et possibilité de déguster sur place.

Un forum des associations aura lieu ainsi qu’une randonnée pédestre ( départ à 9h ). Office de tourisme Loches TCL dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Yzeures-sur-Creuse Autres Lieu Yzeures-sur-Creuse Adresse Ville Yzeures-sur-Creuse lieuville 46.78514#0.86975