Foire de Sens Sens, 28 avril 2022, Sens.

Foire de Sens Sens

2022-04-28 10:00:00 – 2022-05-02 22:00:00

Sens Yonne

EUR Une édition sensationnelle se prépare ! La Foire de Sens se renouvelle, se réinvente, pour mieux se dévoiler à nouveau.

La foire démarre un nouveau chapitre de son histoire et revient avec l’ambition de susciter un succès sans précédent auprès des visiteurs et des exposants.

Cette nouvelle formule doit répondre aux attentes des quelque 100 000 visiteurs qui déambulent dans son allée unique de 3,5 km. Notre foire, vitrine de son temps, porte les solutions des enjeux d’aujourd’hui et de demain. Chaque époque, chaque évènement historique ont impacté notre belle et très ancienne manifestation. Aujourd’hui, elle évolue et propose une formule revue pour :

– plus d’animations : un espace scénique abrité offrira en journée et en soirée des concerts et des spectacles vivants.

– plus de convivialité : un espace convivial géant de 1600 m² entièrement couvert permettra à chacun de continuer la fête, en dégustant des spécialités gastronomiques, avant de repartir découvrir de nouveaux stands d’équipements de la maison, l’automobile et faire un tour à la fête foraine.

– plus de communication : la rédaction de France Bleu Auxerre est délocalisée. Tous les jours sur les antennes de la radio la plus écoutée des Icaunais, les actus de la Foire en direct.

La Foire a sa télé : des émissions en direct sur un plateau à deux pas de la scène pour mettre en avant les exposants, les restaurateurs, les visiteurs et les forains.

– plus de déambulation : une application, à la portée du pouce, permettra au client de trouver rapidement le secteur dans lequel se trouve votre stand.

