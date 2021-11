Hirson Hirson Aisne, Hirson Foire de Sainte Catherine Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Hirson fête la Sainte Catherine ! Voici le programme :

– Fête foraine du 20 au 28

– Samedi 27: foire marchande et 25ème vitrine du cheval de trait place de la République de 8h à 18h

