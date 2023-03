Foire de Saint Aimé dite aux Melons Menetou-Salon Catégories d’Évènement: Cher

Menetou-Salon

Foire de Saint Aimé dite aux Melons, 10 septembre 2023, Menetou-Salon . Foire de Saint Aimé dite aux Melons Place du haut du bourg Menetou-Salon Cher

2023-09-10 09:00:00 09:00:00 – 2023-09-10 19:00:00 19:00:00 Menetou-Salon

Cher Marché artisanal et gourmand, course de caisses à savon, brocante dans la salle des fêtes. Foire aux Melons

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Place du haut du bourg Menetou-Salon Cher Ville Menetou-Salon Departement Cher Lieu Ville Menetou-Salon

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon /

Foire de Saint Aimé dite aux Melons 2023-09-10 was last modified: by Foire de Saint Aimé dite aux Melons Menetou-Salon 10 septembre 2023 cher Menetou-Salon Place du haut du bourg Menetou-Salon Cher

Menetou-Salon Cher