Badens 11800 Badens L’Ostal du Domaine de Borie Neuve rouvre ses portes pour un grand marché de producteurs locaux d’automne.

Dès la fin de matinée, l’équipe vous fera découvrir les savoirs-faire locaux et produits du terroir.

Au programme : marché de produits locaux, restauration sur place, dégustation des vins du Domaine et animation musicale !

Réservation de tables au 04 68 79 28 62. +33 4 68 79 28 62 Lieu-dit Borie Neuve Domaine de Borie Neuve Badens

