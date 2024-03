FOIRE DE PRINTEMPS – VIDE GRENIER dans les rues d’Availles-Limouzine Availles-Limouzine, lundi 1 avril 2024.

FOIRE DE PRINTEMPS – VIDE GRENIER Foire de Printemps – Vide-grenier – Exposition commerçants et artisans – Animations et tombola – Buvette et restauration sur place Lundi 1 avril, 07h00 dans les rues d’Availles-Limouzine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T07:00:00+02:00 – 2024-04-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T07:00:00+02:00 – 2024-04-01T23:00:00+02:00

dans les rues d’Availles-Limouzine rue principale 86460 availles-limouzine Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine