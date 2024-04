Foire de printemps Uffholtz, mercredi 1 mai 2024.

Marché annuel dans les rues de la commune d’Uffholtz. Exposition avicole. Buvette, petite restauration et animations.

Flâner entre les stands, regarder les camelots venter les derniers produits miracles, profiter de l’ambiance si particulière des grandes braderies, des odeurs de barbes à papa, vous trouverez tout cela et bien plus encore à la foire de printemps. EUR.

Début : 2024-05-01 08:00:00

fin : 2024-05-01

centre du village

Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est haffner.raymond@wanadoo.fr

