Foire de printemps Uffholtz Uffholtz Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Uffholtz

Foire de printemps Uffholtz, 1 mai 2022, Uffholtz. Foire de printemps Uffholtz

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01

Uffholtz Haut-Rhin Uffholtz Flâner entre les stands, regarder les camelots venter les derniers produits miracles, profiter de l’ambiance si particulière des grandes braderies, des odeurs de barbes à papa, vous trouverez tout cela et bien plus encore à la foire de printemps. Marché annuel dans les rues de la commune d’Uffholtz. Exposition avicole. Buvette, petite restauration et animations. +33 3 89 37 44 61 Flâner entre les stands, regarder les camelots venter les derniers produits miracles, profiter de l’ambiance si particulière des grandes braderies, des odeurs de barbes à papa, vous trouverez tout cela et bien plus encore à la foire de printemps. Uffholtz

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Uffholtz Autres Lieu Uffholtz Adresse Ville Uffholtz lieuville Uffholtz Departement Haut-Rhin

Uffholtz Uffholtz Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uffholtz/

Foire de printemps Uffholtz 2022-05-01 was last modified: by Foire de printemps Uffholtz Uffholtz 1 mai 2022 Haut-Rhin Uffholtz

Uffholtz Haut-Rhin