Foire de Printemps Tonneins, 27 mars 2022, Tonneins.

Foire de Printemps Place Zoppola En centre-ville Tonneins

2022-03-27 08:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 Place Zoppola En centre-ville

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

La Ville de Tonneins vous propose : https://www.facebook.com/villedetonneins/videos/1076020123246769

La Foire artisanale et commerciale de Printemps en Centre Ville.

Au programme :

– 8h-18h Vide-greniers.

– 10h-18h Fête Foraine.

– 10h-18h Braderie des Commerçants avec l’AET.

– 14h30 Concert de Printemps des Pompons Bleus.

– 14h30 Déambulation M. Carnaval et spectacle de rue.

– 15h30 : Mascottes Miraculous et Pat Patrouille.

– 16h00 : Condamnation de M. Carnaval.

– 16h30 : Canon à Bonbons.

– Programme de la Journée à télécharger !

#FoiredePrintemps #Tonneins #TonnAttitude #JournaldeTonneins

Ville de Tonneins

Place Zoppola En centre-ville Tonneins

