FOIRE DE PRINTEMPS rue principale, 10 avril 2023, Availles-Limouzine

2023-04-10 07:00:00 – 2023-04-10 22:00:00

Foire de printemps dans les rues d'Availles-Limouzine

—————————————————– ### Organisée par la municipalité et les associations **Vide-grenier** (sur inscription – 1 euro le mètre avec un véhicule)

**Exposition commerçants et artisans**

**Animations – Tombola** avec de nombreux lots

**Buvette et restauration sur place** Foire de printemps dans les rues d’Availles-Limouzine organisée par la municipalité et les associations +33 6 76 26 86 32 OT Sud Vienne Poitou

