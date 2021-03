Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard, Pont-Saint-Esprit Foire de Printemps Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit Gard Pont-Saint-Esprit Gard Pont-Saint-Esprit Dimanche 07 mars 2021 à partir de 9 heures, venez découvrir les stands de la Foire de Printemps de Pont-Saint-Esprit. Comme chaque année, la Foire de Printemps est organisée chaque premier dimanche de mars, au moment de la fête des grands-mères. L'occasion de rendre hommage à celles-ci. Ce sont plus de cinquante stands qui seront installés sur les allées de Pont-Saint-Esprit, regroupés en quatre villages typiques de la Foire :– Village créatif,– Village bio/bien-être,– Village loisir,– Village Vert.La Peña « Les astres aux notes » de Laudun viendra animer les allées tout au long de la journée.Toutes les mesures sanitaires liées au COVID-19 seront respectées et la manifestation prendra fin au moment du couvre-feu, à 18 heures. http://www.pontsaintesprit.fr/

