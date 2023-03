Foire de Printemps Place Zoppola Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

2023-03-26 – 2023-03-26

Lot-et-Garonne La Ville de Tonneins vous propose : La Foire artisanale et commerciale de Printemps en Centre Ville (Plus de 70 Exposants).

Au programme :

– Vide-greniers.

– Fête Foraine.

– Commerçants, Artisans, Entreprises et Associations.

– Infos/Réservations 06.70.58.83.62

