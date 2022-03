FOIRE DE PRINTEMPS – OT MAUGUIO CARNON Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio Hérault Mauguio EUR 4 À l’occasion de la Foire de Printemps qui aura lieu du 17 au 21 mars, l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon sera présent et mettra en avant les sports nautiques, la voile légère ainsi que le beach-volley, activités sportives praticables toute l’année sur le territoire de Mauguio Carnon ! De nombreux prestataires seront présents afin de vous faire découvrir leurs activités, en lien avec les sports nautiques. JEU CONCOURS : En partenariat avec le Yacht Club Mauguio Carnon, remportez votre cours privé de Wingfoil pour 2 personnes. Tentez également de remporter des bons de réduction sur les activités nautiques du territoire ! Et pour les fans de beach-volley, les champions du monde 2021 Téo Rotar et Arthur Canet vous donnent rendez-vous sur notre stand pour une séance de dédicace ! Hall B3 – Parc des Expositions, espace «Sports et Loisirs»

17 – 21 mars Le programme détaillé des animations : https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/wp-content/uploads/2022/03/Planning-animations-Foire-de-printemps-2022.pdf Plus d’informations concernant la Foire de Printemps : https://www.foiredeprintemps-montpellier.com/ Mauguio

