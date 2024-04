Foire de printemps Melle, samedi 20 avril 2024.

FOIRE DE PRINTEMPS A MELLE

LE SAMEDI 20 AVRIL de 10H00 à 23H00

LE DIMANCHE 21 AVRIL 2024 de 10H00 A 18H00

Cette année, l’Association des artisans et commerçants Mell’Avenir organise sa foire

de printemps sous une nouvelle formule ouverte à un plus grand nombre de professionnels.

C’est une occasion pour les concessionnaires, les artisans, les producteurs, les artisans

d’art et autres exposants ambulants de faire découvrir leurs produits et montrer leur savoir-faire aux habitants Mellois et aux touristes.

Les visiteurs profiteront des différentes animations proposées par des structures

locales. Une buvette sera ouverte le samedi et le dimanche avec en plus la possibilité de se

restaurer sur place le samedi et le dimanche midi.

Le samedi soir à partir de 18H direction la salle des fêtes, ce sera le défilé de mode, repas en musique et concert pour terminer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-21

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mellavenir79@gmail.com

L'événement Foire de printemps Melle a été mis à jour le 2024-04-03