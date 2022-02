Foire de printemps Mallemort, 22 mai 2022, Mallemort.

Foire de printemps Mallemort

2022-05-22 – 2022-05-22

Mallemort Bouches-du-Rhône Mallemort

Venez à la découverte du tissu économique local ! La municipalité organise pour la 6e édition : la grande foire de printemps !Habitat, aménagement de jardin & jardinage, bien-être, automobile, gastronomie, artisanat…



Des animations toute la journée

•Animation sonore

•Journée rythmée par diverses déambulations festives (fanfare, spectacles de rue, …)

Des animations dédiées à la Gastronomie

• ateliers décoration, mise en avant des producteurs locaux

RESTAURATION SUR PLACE



La foire de printemps propose une offre culinaire étendue pour une restauration sur place ou à emporter. Nos divers restaurateurs mallemortais vous proposent une sélection sucrée et salée de plats et snacking.



ANIMATIONS



•Exposition de voitures anciennes

•Jeux gonflables

•Mini-ferme, les amis de Lolotte

. Balades en poneys

•Fanfare



Et nombreux ateliers enfants toute la journée. Venez nombreux !

Plusieurs espaces seront à la disposition des visiteurs et vous permettront d’envisager de grands projets ! En tout, ce sont plus de 100 exposants !

+33 4 90 57 41 62

Mallemort

