Longchaumois Jura

Le troisième dimanche de mai est un rendez-vous à ne pas manquer. La traditionnelle foire de Printemps est l'occasion pour les Haut-Jurassiens de se retrouver. En plus des habituels bancs de confection, chaussures, produits régionaux, musique, confiseries, vannerie, motoculture, vous pourrez vous approvisionner en fleurs et en plants de toutes sortes auprès des horticulteurs présents. Ne pas oublier les stands de l'Association Touristique de Longchaumois et de Récré'Action avec la vente de pâtisseries et la buvette.

mairie.longchaumois@wanadoo.fr +33 3 84 60 61 90 http://www.longchaumois.fr/

