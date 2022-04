Foire de Printemps de Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot, 23 avril 2022, Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Foire de Printemps de Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne Saint-Sylvestre-sur-Lot

EUR Comme chaque année venez faire un tour à la Foire de Printemps de Saint-Sylvestre-sur-Lot, vous y trouverez de tout : plantes, fleurs, voitures, matériels et stands divers. Associations locales. Concours de pétanque. Manèges, jeux gonflables et défilé avec la Batucada Les Percuteurs. Buvette et restauration sur place.

+33 5 53 41 24 58

