FOIRE DE PRINTEMPS Damvillers Damvillers Catégories d’évènement: Damvillers

Meuse

FOIRE DE PRINTEMPS Damvillers, 3 avril 2022, Damvillers. FOIRE DE PRINTEMPS Damvillers

2022-04-03 – 2022-04-03

Damvillers Meuse Damvillers Animations commerciales et artisanales, foire agricole, expo-vente chevaux, ânes, poneys et lapins… Ouverture de la MFR de Damvillers +33 3 29 85 52 29 GAD

Damvillers

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT DES PORTES DE VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Damvillers, Meuse Autres Lieu Damvillers Adresse Ville Damvillers lieuville Damvillers Departement Meuse

Damvillers Damvillers Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/damvillers/

FOIRE DE PRINTEMPS Damvillers 2022-04-03 was last modified: by FOIRE DE PRINTEMPS Damvillers Damvillers 3 avril 2022 Damvillers Meuse

Damvillers Meuse