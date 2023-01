Foire de printemps Château-Garnier Château-Garnier Château-Garnier Catégories d’Évènement: Château-Garnier

Vienne

Foire de printemps Château-Garnier, 30 avril 2023, Château-Garnier Château-Garnier. Foire de printemps Château-Garnier Vienne

2023-04-30 – 2023-04-30 Château-Garnier

Vienne Château-Garnier Animations, structures gonflables, jeux enfants, « coin anglais », buvette, snack. Une quarantaine d’exposants présents : confection / linge, déco, cosmétiques, métiers de bouche, vente de plantes, bonbons, vin, miel, artisanat… Animations, structures gonflables, jeux enfants, « coin anglais », buvette, snack. Une quarantaine d’exposants présents : confection / linge, déco, cosmétiques, métiers de bouche, vente de plantes, bonbons, vin, miel, artisanat… +33 7 84 95 77 63 Château-Garnier

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Château-Garnier, Vienne Autres Lieu Château-Garnier Adresse Château-Garnier Vienne Ville Château-Garnier Château-Garnier lieuville Château-Garnier Departement Vienne

Château-Garnier Château-Garnier Château-Garnier Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-garnier-chateau-garnier/

Foire de printemps Château-Garnier 2023-04-30 was last modified: by Foire de printemps Château-Garnier Château-Garnier 30 avril 2023 Château-Garnier Château-Garnier Vienne vienne

Château-Garnier Château-Garnier Vienne