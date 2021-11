Briouze Briouze 61220, Briouze Foire de printemps Briouze Briouze Catégories d’évènement: 61220

Briouze

Foire de printemps Briouze, 10 avril 2022, Briouze. Foire de printemps Briouze

2022-04-10 07:00:00 07:00:00 – 2022-04-11 19:00:00 19:00:00

Briouze 61220 Briouze Foire de printemps, Foire à tout, vide greniers, foire aux plantes de 7h à 19h. Foire de printemps, Foire à tout, vide greniers, foire aux plantes de 7h à 19h. +33 2 33 62 20 10 Foire de printemps, Foire à tout, vide greniers, foire aux plantes de 7h à 19h. Briouze

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 61220, Briouze Autres Lieu Briouze Adresse Ville Briouze lieuville Briouze