Foire de printemps

Nièvre

Foire de printemps, 18 mars 2023, Brassy

2023-03-18

Nièvre Organisé par le Comité des Foires. Spectacles et scènes de rues, exposition d’Art, vide grenier, artisans, fête foraine, salon du Bien être, Fabio le chanteur des rues, clowns rencontre. A 15h, démonstration secours routier par nos pompiers de Brassy. Restauration, buvette. Informations et réservations auprès de la mairie de Brassy. Menu de la Foire à l’hôtel du Nord à Brassy, 23€/pers Réservation au 03.86.22.28.94

Salade de magret séché OU Rillettes de saumon

Pavé de boeuf sauce chorizo OU Suprême de poulet et son jus au thym

Fromage,supplément de 4€

Bavarois vanille et caramel OU Tarte aux pommes

Menu enfant et tour de manège à 11€

Assiette de jambon, Nuggets frites, Moelleux chocolat +33 3 86 22 20 31 Brassy

