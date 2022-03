Foire de Printemps Blangy-sur-Bresle, 3 avril 2022, Blangy-sur-Bresle.

Foire de Printemps Rue François Mitterrand Centre ville Blangy-sur-Bresle

2022-04-03 – 2022-04-03 Rue François Mitterrand Centre ville

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

• En centre-ville :

Marché dominical toute la journée et jusqu’à 17h00 en centre-ville – Animation des rues par Le Carcahoux.

• Concours des Peintres dans la ville proposé par l’association Blangy Loisirs

• Grande rue & Rue de la Grande Demoiselle :

Marché aux bestiaux (chevaux, ovins, bovins, animaux de basse-cour, etc …) / Expo-ventes de véhicules agricoles – neuf et ancien / Matériel ancien venu tout droit du musée de la ferme de Blangy / Marché fermier et dégustation etc….

Producteurs / éleveurs ou commerçants intéressés peuvent contacter la municipalité dès maintenant :

Tel : 02 35 93 50 05

Venez profiter de la fête foraine – Place Roger Thiebault tout au long du weekend !

Ouvert aux petits comme aux grands / Promenade en calèche

Restauration et buvette sur place sous chapiteau

Visiteurs … venez nombreux !!

Infos : 02 35 93 50 05

