FOIRE DE PRINTEMPS Bar-le-Duc, 15 mai 2022, Bar-le-Duc.

2022-05-15 – 2022-05-15

Bar-le-Duc Meuse

Foire commerciale et artisanale !

Différents producteurs et artisans seront présents pour faire partager au public leur passion et faire découvrir leurs produits. En tout, ce sont 200 exposants et camelots qui viendront grossir les rangs de la foire et investiront le boulevard de la Rochelle pour le plus grand plaisir des chineurs et flâneurs !

+33 3 29 79 56 00

Bar-le-Duc

