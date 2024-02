Foire de printemps à Latronquière Latronquière, dimanche 10 mars 2024.

Avec cette nouvelle édition de la foire de Printemps de Latronquière, l’équipe du

Syndicat d’Initiatives du Haut-Ségala met l’accent sur l’artisanat, les créateurs et le savoir-faire de notre territoire.

Toutes la journée nombreuses animations, stands et ateliers !

Danse folklorique avec le groupe Calcamina 14h30/16h30

Démonstration et présentation du matériel des pompiers

Démonstration de city-stade avec Segala Foot 14h à 15h30

balades à poney

exposition avicole

ateliers « casse-tête » avec l’outil en main

ateliers vannerie, au fil des branches 11h-12h et 15h-17h

jeux en bois avec Émile

travail du bois et du feu avec José

tombola tirage vers 17h

nombreux exposants, associations du Haut-Ségala

buvette et restauration sur place

Nous remercions tous nos partenaires, les participants ainsi que la collaboration entre associations. Merci à tous les sponsors de leur soutien généreux. Merci à tous. EUR.

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

le bourg

Latronquière 46210 Lot Occitanie

