2023-03-12 10:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

Lot Latronquière 11h présentation de la foire

14h30 à 16h30 danse folklorique avec le Traitou du Segala

17h tirage de la tombola avec un premier prix de 80 euros bon d’achat et autres lots Toute la journée

Atelier Casse tête avec l’outil en main

ateliers pot de crayons avec Lous Tressous

jeux de bois avec Emile

nombreux exposants

démonstrations et présentation du matériel des pompiers

balades à poneys buvette et restauration possible

présence des associations Orange Fluo, ASL, bibliothèque. Avec cette nouvelle édition de la foire de printemps de Latronquière, l’équipe du Syndicat d’initiative du Haut Ségala met l’accent sur l’artisanat, les créateurs et le savoir faire du territoire. syndicat du haut ségala

