Foire de Pau 2022 Pau, 8 septembre 2022, Pau.

Foire de Pau 2022 Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes Pau

2022-09-08 – 2022-09-11 Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes

Pau Pyrénées-Atlantiques

La Foire se déroulera chaque week-end du vendredi au dimanche (du 9 au 11 et du 16 au 18 septembre 2022) avec 2 grandes soirées d’ouverture les jeudis (8 et 15 septembre 2022), en fermant ses portes du lundi au jeudi pour mieux concentrer les énergies et les moyens autour des meilleurs jours afin de réunir de larges publics aux affinités et désirs complémentaires. nChaque week-end aura sa propre thématique avec des exposants qui pourront se renouveler d’un week-end à l’autre ! nEn permanence, le festival Pau Music Live, avec sa nouvelle Place Gourmande dans un esprit Street food totalement assumé, ambiancera l’esplanade extérieure en alternant concerts, happenings et instants gourmands dans un décorum 100% scénographié.

La Foire se déroulera chaque week-end du vendredi au dimanche (du 9 au 11 et du 16 au 18 septembre 2022) avec 2 grandes soirées d’ouverture les jeudis (8 et 15 septembre 2022), en fermant ses portes du lundi au jeudi pour mieux concentrer les énergies et les moyens autour des meilleurs jours afin de réunir de larges publics aux affinités et désirs complémentaires. nChaque week-end aura sa propre thématique avec des exposants qui pourront se renouveler d’un week-end à l’autre ! nEn permanence, le festival Pau Music Live, avec sa nouvelle Place Gourmande dans un esprit Street food totalement assumé, ambiancera l’esplanade extérieure en alternant concerts, happenings et instants gourmands dans un décorum 100% scénographié.

+33 5 59 11 20 00

La Foire se déroulera chaque week-end du vendredi au dimanche (du 9 au 11 et du 16 au 18 septembre 2022) avec 2 grandes soirées d’ouverture les jeudis (8 et 15 septembre 2022), en fermant ses portes du lundi au jeudi pour mieux concentrer les énergies et les moyens autour des meilleurs jours afin de réunir de larges publics aux affinités et désirs complémentaires. nChaque week-end aura sa propre thématique avec des exposants qui pourront se renouveler d’un week-end à l’autre ! nEn permanence, le festival Pau Music Live, avec sa nouvelle Place Gourmande dans un esprit Street food totalement assumé, ambiancera l’esplanade extérieure en alternant concerts, happenings et instants gourmands dans un décorum 100% scénographié.

Pau Pyrénées Tourisme

Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes Pau

dernière mise à jour : 2022-05-13 par