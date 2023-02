Foire de Paris PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES, 27 avril 2023, PARIS.

Foire de Paris PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES. Un spectacle à la date du 2023-04-27 (2023-04-27 au ) 00:00. Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Billet valable pour 1 visite du 27 avril au 8 mai 2023 de 10h à 19h Nocturne le samedi 6 mai jusqu’à 22h FOIRE DE PARIS SE TIENDRA DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2023 ! Pour s’inspirer ou concrétiser vos projets maison, découvrir et tester les innovations du quotidien, déguster des saveurs d’ici ou d’ailleurs, Foire de Paris c’est le rendez-vous shopping phare du printemps en France ! Durant 12 jours, ce sont plus de 1 250 exposants qui se rassemblent au sein de la première Foire de France pour vous conseiller, vous accompagner dans vos projets, démonstrations à l’appui ! Le tout dans une ambiance festive et conviviale, grâce aux nombreux concerts, parades, ateliers, animations enfants… Une expérience unique à vivre ! SE RENDRE AU SALON : Métro Ligne 12 : Station Porte de Versailles Ligne 8 : Station Balard Tramway Lignes T2 et T3 – Arrêt Porte de Versailles Bus Ligne 80 – Arrêt Porte de Versailles et ligne 39 – arrêt Desnouettes Vélo Station 15049 – 2 Rue Ernest Renan Station 15107 – 42 Boulevard Victor Station 15061 – 12 Square Desnouettes Trouvez la station Vélib’ la plus proche de chez vous Taxis Station Porte de Versailles – 378 rue de Vaugirard 75015 Paris Vous pouvez également réserver votre taxi : Alpha Taxis /Taxis G7 Voiture Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest. Sortie Porte de Sèvres ou Porte de Versailles. Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud. Sortie Porte de Versailles, Porte de la Plaine ou Porte de Sèvres. Depuis le périphérique : sortie Porte de Versailles. Des parkings payants sont à disposition à l’intérieur du parc. Tous les parkings de la porte de Versailles disposent de places pour les PMR. Parking 1 : 2 rue d’Oradour-sur-Glane, 75015 Paris Parking 6 : accès Place des Insurgés de Varsovie, 75015 Paris Parking 7: Rue Marcel Yol, Vanve, 92170 Vanves

