Foire de Paris : le salon de l’habitat le plus grand d’Europe ! Paris expo – Porte de Versailles, 27 avril 2023, Paris.

Du jeudi 27 avril 2023 au lundi 08 mai 2023 :

samedi

de 10h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

11 euros en prévente tarif normal 15 euros jusqu’au 5 avril en prévente

Plus grand salon de la maison d’Europe, Foire de Paris fait la part belle à trois univers emblématiques : Maison, Gastronomie, Artisanat & Découvertes, grâce notamment au Concours Lépine international Paris. De nombreux concerts, ateliers, conférences et autres parades viendront rythmer l’événement.

Le plus grand salon d’Europe consacré à l’habitat



De la construction à l’ameublement, en passant par la rénovation, la décoration ou encore l’équipement intérieur et extérieur, tous les secteurs de l’habitat sont à la fête à Foire de Paris. L’occasion de retrouver en un lieu unique les plus grandes marques, leurs best-sellers, nouveautés et innovations, et d’aller à la rencontre des meilleurs experts de la profession.

Le lieu célèbre la gastronomie

Pousser la porte de Foire de Paris, c’est la promesse de découvrir des saveurs du terroir français, mais aussi du monde entier ou encore des nouveautés culinaires. Et pour un accord mets et vin, les dizaines de vignerons présents seront les meilleurs conseillers.

La vitrine des innovations du quotidien

Depuis sa création, Foire de Paris soutient et met en lumière les entrepreneurs qui changent le quotidien. Du Concours Lépine International Paris au Grand Prix de l’Innovation, en passant par le Concours des Startups, Foire de Paris est au cœur de l’innovation et des inventions.

Au programme également, des centaines de produits mode et accessoires, beauté et bien être, pour un shopping des plus complets, démonstrations à l’appui.

La Ville de Paris aura son stand



Cette année, la Ville de Paris met en avant le savoir-faire artisanal, avec la présence de près de 40 artisans du « Label Fabriqué à Paris », et la performance technologique, avec une dizaine de startups de « Paris Innovation ». La ville mettra aussi en avant sa propre marque, « Ville de Paris », dont les objets labellisés sont exposés à la vente à la boutique « Paris Rendez-vous » située au 27, rue de Rivoli (Paris Centre). C’est donc en trois parties distinctes que sera aménagé sur 84 m2 le stand de la Ville de Paris :

– La marque « Ville de Paris » matérialisée par une vitrine brillamment mis en lumière par les équipes de la boutique « Paris Rendez-Vous »

– Le « Label Fabriqué à Paris »

– Le label « Paris Innovation ».

Ainsi, sur les douze jours de la Foire de Paris (du jeudi 27 avril au lundi 8 mai), Paris donnera à découvrir des trésors dans les domaines de l’alimentaire, de la maroquinerie, de la mode, de l’artisanat d’art, de la décoration d’intérieur, des bijoux, de la joaillerie de haute couture, de la reliure, des luminaires, du bien être personnel et de la petite enfance.

Mais également dans le domaine de la technologie et de l’innovation ayant trait à la sécurité, la programmation éducative, la préservation de la planète, le fitness, l’éducation, la beauté et le bien-être. Toute une variété de thématiques qui saura ravir le public de cette 119e édition de Foire de Paris. En tout, ce sont près d’une soixantaine d’artisans et de chefs d’entreprises qui seront présents sur le stand de la Ville de Paris. Ils présenteront sur place certaines de leurs créations et objets. Il y aura même des animations en interactivité avec le public, tous les jours et lors de la nocturne du samedi 6 mai.

Paris expo – Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Contact : https://www.foiredeparis.fr/ https://www.foiredeparis.fr/Infos-pratiques-services/J-achete-mon-billet

