Foire de Paris 2022 Paris expo – Porte de Versailles, 28 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 28 avril 2022 au lundi 09 mai 2022 :

samedi

de 10h00 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

Plus grand salon de la maison d’Europe, Foire de Paris va vous faire vivre une expérience unique et festive. D’une part en faisant la part belle aux trois univers emblématiques : Maison, Gastronomie, Artisanat & Découvertes grâce notamment au Concours Lépine International Paris. D’autre part, toujours de nombreux concerts, ateliers, conférences, parades qui viendront rythmer Foire de Paris.

Le plus grand salon pour la maison d’Europe

De la construction à l’ameublement, en passant par la rénovation, la décoration ou encore l’équipement intérieur et extérieur, l’ensemble des secteurs de l’habitat sont à la fête sur Foire de Paris. L’occasion de retrouver en un lieu unique, les plus grandes marques, leurs best-sellers, nouveautés et innovations ; et d’aller à la rencontre des meilleurs experts de la profession.

Le lieu où faire voyager les papilles

Pousser la porte de Foire de Paris, c’est la promesse de découvrir des saveurs du terroir français, mais aussi du monde entier ou encore des nouveautés culinaires. Et pour un accord met et vin, les dizaines de vignerons présents seront les meilleurs conseillers.

La vitrine des innovations du quotidien

Depuis sa création, Foire de Paris soutient et met en lumière les entrepreneurs qui changent le quotidien de tous. Du Concours Lépine International Paris, en passant par Le Grand Prix de l’Innovation, et le Concours des Start-Up, Foire de Paris est au cœur de l’innovation et des inventions.

Au programme également, des centaines de produits mode & accessoires, beauté & bien être, pour un shopping des plus complets, démonstrations à l’appui.

Durant douze jours, de nombreux concerts, ateliers, conférences, parades…viendront rythmer Foire de Paris, pour une expérience unique et festive !

Paris expo – Porte de Versailles 1 place de la Porte de Versailles Paris 75015

Contact : https://www.foiredeparis.fr/

