du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Place du marché De nombreuses attractions seront installées pour ces trois jours de fête foraine. Le marché traditionnel du lundi matin se tiendra dans les rues principales de la ville Place du marché Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T13:30:00 2022-04-16T23:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T23:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

Catégories d'évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives
Lieu Place du marché
Adresse Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Ville Saint-Pierre-sur-Dives

