Foire de Pâques Place de la République 36110 Levroux, France, Levroux (36) Levroux, lundi 1 avril 2024.

Foire de Pâques avec Les Suffolks Lundi 1 avril, 14h00 Place de la République 36110 Levroux, France, Levroux (36) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T14:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T14:00:00+02:00 – 2024-04-01T18:00:00+02:00

La foire de pâques de levroux est plus qu’une fête, c’est un rendez-vous.Le rendez-vous des talents et des traditions !Alors, rendez-vous le lundi 1er avril 2024, place de la république !Concours culinaire, brocante, danses et chants berrichons, dictée, voitures anciennes, jeux pour enfants, marché…

Les Suffolks animeront un Bal Folk l’après-midi, un parquet permettra à tous nos amis danseurs de profiter au mieux du répertoire traditionnel du groupe.

Venez nombreux !

source : événement Foire de Pâques publié sur AgendaTrad

