Saint-Dizier

Foire de Pâques Parc du Jard, 16 avril 2022, Saint-Dizier. Foire de Pâques

du samedi 16 avril au dimanche 1 mai à Parc du Jard

**Samedi 16 avril** * 15h : Inauguration par le Maire de Saint-Dizier **Samedi 23 avril** * 16h : Parade French Cancan * 22h : Feu d’artifice **Dimanche 24 avril** * De 15h à 18h : Parade antillaise **Samedi 30 avril** * De 15h à 18h : Peluches géantes

Entrée libre, manèges payants (tarifs réduits le mercredi)

La Foire de Pâques revient du 16 avril au 1er mai au Parc du Jard de Saint-Dizier ! Parc du Jard Avenue de Belle Forêt sur Marne Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

